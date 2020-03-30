وليام وكيت يدعوان للحفاظ على الصحة النفسية لمواجهة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: حث الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت، اليوم الأحد، الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر «الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتاً لدعم بعضنا البعض ونجد سبلاً للعناية بصحتنا النفسية».

وأضافا «من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعاً الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة».