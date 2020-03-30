عبادي الجوهر: فيديو السخرية من أصالة أضحكني.. وفراق زوجتي سبب لي أزمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقّ الفنان السعودي عبادي الجوهر، على مقطع فيديو "مركب" من جانب رواد التواصل الاجتماعي وكان من إحدى الجلسات الغنائية التي جمعت بينه وبين الفنانة السورية أصالة نصري في السعودية وكان يغني ويعزف وأصالة تردد "أمان أمان"، فقال إن الفيديو عندما انتشر كانا وقتها في حفل غنائي بالقصيم.

وقال عبادي الجوهر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC بالتلفزيون السعودي إن الجمهور يحب من فترة لأخرى مداعبة الفنانين، مردفًا: "الفيديو أضحكني زي ما كل الناس ضحكت وأنا لم أرسله لها ولم ترسله أصالة لي ولكننا رأيناه سويًا وضحكنا وأنا ما ضد الطرافة ولكني ضد التجريح".

وتحدث "أخطبوط العود" عن أصعب فترة في حياته تسببت في توقفه عن الغناء لمدة 3 سنوات موضحًا أن رحيل زوجته ثم شقيقه بعدها بشهرين كانا السبب وراء ذلك، حيث تسبب هذا الرحيل في أزمة نفسية له، فقال إنه عاد بعد فترة الغياب بأغنية "الجرح أرحم".

وأضاف عبادي الجوهر: "كانت عودتي بنفس القوة التي كنت عليها قبل الغياب، والأغنية كانت ناجحة لدى الجمهور ويعتز بها كثيرًا، وغبت لكوني مررت بظروف نفسية صعبة بعد وفاة زوجتي وشقيقتي".

وبيّن قائلًا إنه كان يخطط للعودة ولم يكن يتوقع أن يبتعد نهائيًا، موضحًا أنه تأثر بفراقهما لأن الفنان لا يستطيع العمل وسط مروره بحالة نفسية صعبة، مشيرًا إلى أنه كان يملك رصيدًا فنيًا لدى جمهوره يشفع له هذا الغياب.

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وأكد الفنان السعودي عبادي الجوهر، أنه يجهز كتابًا جديدًا يضم المواقف التي تحدث له قبل تصوير الأغاني أو تسجيلها، فقال: "سأحكي موقف طريف أثناء الأغنية أو في كتابتها والكتاب به قصص تستحق السرد".

وعن حفيده "مالك" قال: "يستغلني في بعض الأوقات كواسطة له في حال رفض والده أو ولدته شيئًا له"، مردفًا أنه في كثير من الأحيان لا يتوسط له ويكون الأمر متوقفًا على الشيء الذي يطلبه.

وأكد عبادي الجوهر أن الأغنية السعودية لازالت في مقدمة الأغنية العربية وتحافظ على جودة الكلمة والله، موجهًا رسالة للشباب السعودي من المطربين وهي المحافظة على النوعية وتطوير ما قام به من سبقوه شريطة أن يكون عملًا جيدًا يسمعه الناس.