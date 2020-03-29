أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 مارس 2020

العين الإخبارية - محمد عليالأحد 2020/3/29 12:42 م بتوقيت أبوظبي
ورشة لصناعة الذهب بالرياض - رويترز
واصلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارها خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد.
وبحسب بيانات متوسط أسعار المعدن الأصفر في المملكة بدون دمغة، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ 196.28 ريال سعودي (52.34 دولار أمريكي).
وسجل الذهب عيار 22 مستوى 197.92 ريال سعودي (47.98 دولار أمريكي)، مع تحقيق الذهب عيار 21 سعر 171.74 ريال سعودي (45.8 دولار أمريكي).
كما سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 147.21 ريال سعودي (39.26 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تحقيق الذهب عيار 14 سعر 114.49 ريال سعودي (30.53 دولار أمريكي).
وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1627.56دولار أمريكي، وفقا لبيانات موقع "جولد برايس العالمي".
وتوقع محللون ارتفاع أسعار الذهب لمستوى 3 آلاف دولار للأوقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل الاضطرابات الحالية التي ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، وفقا لتقرير بموقع "كتكو نيوز" المختص بأسعار المعادن الثمينة.
فيما أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، الخميس، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مبادرات عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار ريال سعودي (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.
وفي تلك المبادرات تم تخصيص 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات فيروس كورونا.
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