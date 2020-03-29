كريستيانو رونالدو مع حبيبته وأبنائه بالشارع.. هل خرقوا الحجر المنزلي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن لاعب كرة القدم العالمي "كريستيانو رونالدو" قد ملّ من الحجر المنزلي الذي بدأ به منذ تفشي مرض كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث التزم قصره في البرتغال برفقة حبيبته جوروجينا رودريغز مع أبنائه الأربعة، وهم: كريستيانو رونالدو الأصغر، وإيفا ماريا، وألانا مارتينا وماتيو.

وفي يوم أمس السبت، شوهد اللاعب البرتغالي وهو يتنزه في أحد شوارع مدينة فانشول الواقعة في جزيرة الماديرا البرتغالية، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صورا له برفقة حبيبته جورجينا، وقد كان كل واحد منهما يجر طفله بعربة منفصلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان الحبيبان يطبقان مبدأ Social Distancing أي "التباعد الاجتماعي"، وذلك من خلال ترك مسافة مترين بينهما للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد الإطلالات، حرص لاعب كرة القدم وحبيبته عارضة الأزياء على ارتداء ملابس رياضية مريحة، فارتدى رونالدو شورت أسود وجاكيت بيج، بينما ارتدت رودريغز ليغينغز أسود نسقته مع جاكيت وردي، فيما انتعل الاثنان أحذية رياضية بيضاء.

Advertisements

وجاء عزل رونالدو لنفسه بعدما جاءت نتائج فحوصات زميله في نادي يوفنتوس "دانيل روغاني" إيجابية، فألزم نفسه بالحجر المنزلي لكي لا يعدي غيره في حال كان قد التقط العدوى، وفي نفس الوقت لحماية نفسه من الإصابة بالفيروس من الآخرين.

وعلى صعيد منفصل، احتفلت جورجينا رودريغز بيوم الأب الذي صادف يوم الخميس في البرتغال، من خلال نشر صورة عائلية عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت عليها بالإسبانية قائلة:"بقوتك وشجاعتك ستكون دائما بطلنا. من خلال حمايتنا ليلا ونهارا، ستكون ملاكنا الحارس. وستكون صديقنا الخاص للحظات الفرح. من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، ولأنك مثال لنا وتدعمنا، ستكون دائما بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال. نحن نحبك يا أبي. عيد أب سعيد كريستيانو".

وفي الوقت نفسه، نشرت جورجينا رسمة لعائلتها عندما كانت بعمر الطفولة، حيث ظهر فيها والداها وشقيقها، وهنأت والدها بيوم الأب الذي يتم الاحتفال به بـ17 تاريخا مختلفا في جميع أنحاء العالم.