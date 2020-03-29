جنازة جورج سيدهم.. بمشاركة 4 فنانين فقط وإلهام شاهين تجهش بالبكاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيعت أسرة الفنان المصري الراحل جورج سيدهم، جثمانه اليوم من كنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولي بمنطقة مدينة نصر في القاهرة وسط تدابير احترازية، التزاما بقرارات الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك في تشييع جثمان الراحل جورج سيدهم 4 فنانين فقط هم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنانة إلهام شاهين والفنانة دلال عبدالعزيز، كما حرص الفنان هاني رمزي وشقيقه على التواجد برفقة الأسرة كونهما من المقربين له وظهروا معه في العديد من المناسبات.

وقدم الحضور واجب العزاء للسيدة "ليندا" زوجة الفنان الراحل، فيما ظهر الحاضرون بكمامات للوقاية من كورونا وظهرت دلال عبدالعزيز وهي ترتدي كمامة سوداء لفتت بها عدسات المصورين، فيما دخلت الفنانة إلهام شاهين في نوبة بكاء، غير أن الباقين تماسكوا.

ولوحظ تواجد عدد من "العمال" يتجهزون لحمل الجثمان على العكس مما يحدث في الجنازات السابقة، إلى أن تم تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير.

وتأكد عدم إقامة عزاء للفنان الراحل حيث استقبلت أسرته العزاء من الحاضرين الذين اقتصروا على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، أثناء الجنازة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

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ومن المعروف أن الفنان المصري جورج سيدهم، كان قليل الظهور في السنوات الأخيرة بسبب محنة مرضه، ويغيب الفنان المصري الذي رحل عن عالمنا، عن الظهور منذ 20 عاما مضت، غير أن أسرته وعائلته دائما ما كانوا يغمرونه بالمحبة ويحتفلون بعيد ميلاده وسط أصدقائه.

ورغم غيابه الطويل عن الساحة الفنية، إلا أن زملاءه تغلبوا على هذا الغياب بزيارات منزلية وعائلية، إذ كان آخر ظهور له في منتصف يناير الماضي، عندما زاره الفنان هاني رمزي وشقيقاه أمير وإيهاب رمزي في منزله.

ووقتها نشر الفنان هاني رمزي صورة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب معلقا: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم".

يذكر أن جورج سيدهم ولد بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، فى 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961، فيما رحل عن عالمنا مساء الجمعة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.