بملابس شفافة .. كيم كاردشيان تتبرع بمليون دولار للمتضررين من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مبيعات هائلة من خلال " SKIMS " للملابس الداخلية الفترة الماضية ، حيث اصبح من المعتاد ربط اسم كيم بتحقيق النجاحات .
فاجأت كيم كاردشيان البالغة من العمر ( 39 عاما ) العالم بإعلانها التبرع عن طريق خط انتاجها بمبلغ مليون دولار للأسر المتضررة من كارثة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم .
قالت كيم كاردشيان في البيان : " لدعم الأمهات و الأطفال المحتاجين خلال هذا الوقت ، تلتزم SKIMS بالتبرع بمليون دولار للأسرالمتضررة من انتشار COVID-19 ".
واصلت كيم كاردشيان وهي أم لأربعة أطفال: أنا ممتنة جدا لكم جميعا ممن دعموا " SKIMS " منذ أن بدأنا قبل 6 أشهر ، لقد كان حلمي منذ فترة طويلة ، ولم يكن ممكنا إلا من خلال حبكن لما نقوم به ".
وقالت كيم : " لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى ، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين".
وكانت كيم كاردشيان قد اطلقت خط الملابس الداخلية جديد لها - Skims Solutionwear - في 10 سبتمبر 2019 على Skims.com .
ووفقا لموقع " TMZ " أن كيم استطاعت ان تحقق 2 مليون دولار في الدقائق القليلة فقط بعد إطلاق Skims.
كيم كاردشيان وماركة الملابس الداخلية
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