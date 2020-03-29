"غني في البيت مع لطيفة" في فترة الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - في ظل قضاء الناس فترة من الحجر المنزلي للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أطلقت الفنانة التونسية لطيفة يوم أمس مبادرة لقضاء وقت من التسلية خلال هذه الأيام.

فقامت لطيفة من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدعوة الجمهور للغناء في منازلهم، وتحديدا أداء أغنيات المفضلةلديهم من أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل عنوان "أقوى واحدة".

وأوردت لطيفة:"مستنية اسمعكم و اشوفكم بتغنو اغنيتكم المفضلة من البومي "أقوى واحدة" و انتوا قاعدين في البيت على هاشتاغ "غني في البيت"، و خليكم في البيت."

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