رحيل أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم وهو ​كرزيستوف بنيديريكي​، عن عمر 86 عاماً.

الخبر أعلنت عنه وكالة الأنباء البولندية ، وأوردت وزارة الثقافة البولندية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم".

يذكر أن الراحل كان قد لاقى شهرة بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها "ذا اكزورست" للمخرج وليام فريدكن و"ذا شايننغ" للمخرج ستانلي كوبريك و"وايلد هارت" للمخرج ديفيد لينش كما أنه هو من لحن قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.

وكرزيستوف حصل خلال مسيرته على أربع جوائز غرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.

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