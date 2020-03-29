شيرين عبد الوهاب تعود الى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 6 أشهر

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب دام لـ 6 اشهر وذلك لتطمئن محبيها على صحتها في ظل هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

كان جمهور شيرين قد عبر عن اشتياقه لها من خلال نشر "هاشتاج" باسمها فردت برسالة وكتبت: "أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".

وأضافت: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت"

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