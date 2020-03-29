القصر الملكي يوضح حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن قصر باكنغهام إن ​الملكة إليزابيث​ التقت آخر مرة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، الذي أثبتت اختبارات إصابته بالفيروس في 11 مارس / آذار أما هي فما زالت في صحة جيدة.

وقال متحدث باسم القصر "الملكة رأت آخر مرة رئيس الوزراء في 11 مارس وتتبع كل النصائح المناسبة فيما يتعلق بصحتها".

أما الملكة التي تبلغ من العمر 93 عامًا ، موجودة حاليًا في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عامًا ، وعدد قليل من الموظفين وتتابع القيام بمهماتها عبر الهاتف