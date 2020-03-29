شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد أعضاء فرقة سعد الصغير فى حادث.. والفنان يطالب الجمهور بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحد أعضاء فرقة الفنان سعد الصغير لحادث وتم نقله للمستشفي، ونشر سعد الصغير صورا معه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلا، "ألف ألف سلامه عليك أتمنى الشفاء.. واحد من أعضاء فرقتي عمل حادث أتمنى من أصحابي وإخوتي الدعاء ربنا يكرمه ويقوم بسلامه وربنا يشفي كل مريض يارب واكرمنا جميعا يارب الفتره القادمه باذن الله".



سعد الصغير

وكان شارك الفنان سعد الصغير فى حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص طالب فيه جمهوره بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا.









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وقال سعد الصغير، فى فيديو اختص به ”الخليج 365”، إنه قاعد مذلول فى البيت بسبب ما تتعرض له مصر من انتشار فيروس كورونا الخطير متمنيا من الله أن تزول هذه الأزمة وتعدى على خير قبل حلول شهر رمضان الكريم، مضيفا أن زوجته تقوم ببيع العصير له والشاى فى البيت ويساعدها فى أعمال المنزل.

من ناحية أخرى انتهى سعد الصغير من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد إمبابة" فى أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت بالهرم، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى.

ويشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.