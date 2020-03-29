شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمال يبدأ كتابة حكاية "أمل حياتى" من مسلسل " إلا أنا "بطولة حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعكف السياريست أمين جمال على كتابة حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" تحمل اسم "أمل حياتى" وتقوم ببطولتها الفنانة حنان مطاوع ويخرجها أحمد حسن ويشارك فى الكتابة شريف يسرى، وتعد الحكاية الثانية التى يكتبها أمين فى العمل بعد "بنات موسى" التى انتهى عرضها على DMC الأسبوع المنصرم.



أمين جمال

وقال أمين جمال لـ"الخليج 365" أنه انتهى من كتابة 4 حلقات من حكاية "أمل حياتى" ومن المقرر استئناف كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكاية تدور فى إطار اجتماعى حول قصة صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات فى حياتها حتى تصل لهدفها، لافتاً أن التصوير تحدد بشكل مبدئى بعد عيد الفطر المقبل.



امل حياتى

ويعيش أمين جمال حالة من النشاط الكبير فى الفترة الحالية حيث يرتبط بكتابة 3 مسلسلات جديدة مقرر عرضهم فى شهر رمضان المقبل، بمشاركة ورشته التى تضم العديد من المؤلفين الشباب، حيث انتهى من كتابة "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى وإخراج كريم العدل ويشارك فى بطولته شريف سلامة وأحمد فهمى وروجينا، ومعتصم النهار وصبرى فواز وآخرين.



السيناريست أمين جمال

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كما قارب أمين جمال على الانتهاء من كتابة مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد وإخراج وائل احسان، وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم أحمد السقا وروجينا وهيفاء وهبى وشريف سلامة وحمدى الميرغنى وآخرين.



أمين جمال

أما ثالث المسلسلات التى يكتبها أمين جمال من أجل العرض فى شهر رمضان المقبل، "دهب عيرة" حيث يشارك فى كتابته إلى جانب أحمد عادل والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وبطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، رمزى العدل، سلوى عثمان.