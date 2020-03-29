كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 11:53 صباحاً - في خبر مفاجيء للكثيرين، أعلن أحمد حرقان، والذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر ملحد في مصر، عودته إلى الإسلام مرة أخرى .
وكشف وليد إسماعيل – مؤسس ائتلاف الصحب وآل البيت – عن مفاجأة مدوية عن الملحد الشهير أحمد حرقان .
وقال “إسماعيل” في فيديو له: أحمد حرقان عاد إلى الإسلام بعد مناقشات دارت بيننا وبينه .. لقد كان في حالة تخبط وعاد لربه.
وأضاف: البعض يقول أنها مجرد تمويهات لكني واثق بكل الطرق أنه عاد إلى الإسلام .. وأعلم أن هذا الخبر سيفرح الكثيرين ، وسيحزن آخرين.
وسئل “حرقان” عبر صفحته عن صحة عودته إلى الإسلام فقال: “الحمدلله”.
كانت هذه تفاصيل خبر اشهر ملحد مصري يعود للاسلام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.