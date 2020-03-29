دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

متابعة بتجـــــــــرد: تواجه النجمة دينا الشربيني ورطة جديدة بمسلسلها “لعبة النسيان”، الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم، والسبب تواجد أحمد فهمي والذي يشارك في بطولة هذا العمل بلبنان وعدم تمكنه من العودة لمصر بسبب توقف حركة الطيران.

ويتجه صناع العمل للبحث عن نجم بديل له رغم تصوير أحمد فهمي بعض مشاهده إلا أن قلق دينا الشربيني من ضيق الوقت يدفعها للإستعانة بممثل آخر في أسرع وقت.

كانت الجهة المنتجة للمسلسل قد رشحت أحمد فهمي بعد انسحاب أحمد السعدني ، ووقتها رحب فهمي بالتواجد في العمل وأنقذ دينا الشربيني من ورطتها، ولكن الكثير تساءل وقتها عن سبب إعتذار أحمد السعدني عن المسلسل رغم علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بدينا بالإضافة إلى تحقيقهما نجاحاً كبيراص العام الماضي من خلال مسلسل “زي الشمس”.

هذه ليست الأزمة الأولى التي تواجه مسلسل دينا الشربيني حيث اعتذرت هنا شيحة عن عدم المشاركة في البطولة بسبب إصابتها بوعكة صحية تستلزم الراحة التامة.