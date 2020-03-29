محمد هنيدي يشعر بالذنب بعد انتشار كورونا!

متابعة بتجـــــــــرد: منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية في مصر وحظر التجوال المفروض في البلاد والفنان محمد هنيدي لا يكف عن مشاركة جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسخر من فيروس كورونا.

ونشر هنيدي على حسابه الخاص بـ”تويتر” صورة من فيلمه “فول الصين العظيم”، في محاولة للسخرية من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في دولة الصين، حيث علّق كاتبا: “حاسس بالذنب إني ماقعدتش هناك وفتحت مطعم فول.. كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله”.

وحرص أيضاً على الاستعانة بمشاهد في فيلم “فول الصين العظيم” للتعليق عن الاحداث الحاصلة.

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يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الدرامية مسلسل “أرض النفاق”، الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.

بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه مع درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد.

وكان هنيدي قدم مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقت عرضها في مصر، كما حققت نجاحاً في مهرجان موسم الرياض، الذي أقامته المملكة العربية السعودية.