منتجون اتراك يتخذون قراراً صعباً بسبب الكورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا، اتخذ بعض المنتجين قراراً لإنهاء مسلسلاتهم الحالية.
وبعد مشاورات قرر أكثر من منتج إيقاف تصوير مسلسلاتهم بشكل نهائي، ليعودوا بحلقات جديدة في موسم المسلسلات الجديد في سبتمبر المقبل.
وكانت المسلسلات التركية قد التزمت بقرار وقف التصوير أسبوعين، إلا أن تزايد عدد الإصابات بالوباء بشكل كبير، ووصولهم إلى ستة آلاف حالة، وما يقارب المئة حالة وفاة، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارىء ودعوة المواطنين للبقاء في منازلهم.
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