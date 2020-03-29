أميتاب باتشان في فيديو توعوي عن كورونا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شارك الفنان الهندي الكبير أميتاب باتشان رسالة لمواطني بلاده حول جائحة فيروس كورونا المعروف علمياً باسم COVID-19.
وفي مقطع فيديو نشره على النجم السبعيني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقل باتشان عن دراسة كانت قد نشرتها مجلة لانسيت العلمية قولها إن ذبابة المنزل يمكن أن تنشر الفيروس.
قال: “اكتشف العلماء الصينيون أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على قيد الحياة في فضلات الإنسان، إذا استقرت ذبابة على الفضلات ثم على المواد الغذائية، ينتشر المرض أكثر، كما طلب من الناس اتباع ثلاث خطوات النظافة الشخصية.
الجدير بالذكر أن الممثل القدير كان قد أعلن عن دخوله الى العزل الذاتي التطوعي للعزل المنزلى، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما حث متابعيه عن ترك الأماكن المزدحمة بالأشخاص الآخرين.
وفي سياق مجنة الحجر الصحي كان الممثل ووالد الفنان ابهيشيك باتشان قد شارك صورة لطابع على يده يشير لعزله ذاتيا، عبر حسابه الرسمي بتويتر.
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