هل تسببت الفنانة الهندية كانيكا كابور بعدوى كورونا لولي عهد بريطانيا؟.. شاهد صورهما معاً

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الهندية كانيكا كابور للعلاج من فيروس كورونا، كما تعرضت للتصيد وكانت مرة أخرى هدفاً للمضايقات بعد أن أصابه الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

انتشرت صورة للفنانة والأمير معًا في حدث، حيث ألقى المتصيدون اللوم على المغنية واتهموها بأنها سبب أصابة الأمير ووريث العرش البريطاني بالفيروس.

لكن تقارير صحفية برأت الفنانة بعدما أثبتت أن تلك الصورة تعود إلى عام 2015، حيث تظهر الممثلة في إحدى الصور في فستان برتقالي ، وهي تتحدث مع الأمير تشارلز ، في فعالية خيرية كان استضافها الأمير تشارلز وكاميلا ، دوقة كورنوال ، في عام 2015.

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وأشار التقرير أنه من المستحيل تكون كاينكا هي السبب في إصابة تشارلز، حيث في أن ظهور الأعراض يستغرق 14 يومًا، ويكون قد مرت سنوات على لقاء كانيكا بالأمير.

بعد أعلان نتائج اختبار كانيكا إيجابية بالنسبة للفيروس التاجي الجديد بعد عودتها من المملكة المتحدة.، تعرضت لانتقادات شديدة عندما ذهبت لحضور الحفلات بدلاً من البقاء في الحجر الصحي الذاتي.

وقد تم قبولها حاليًا في معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية في لكناو حيث كانت إيجابية بالنسبة لـ Covid 19 للمرة الثالثة.

فيما قال مسؤول صحي إن 11 من 56 شخصا كانوا على اتصال وثيق بكانيكا في حفلة في كانبور قبل أيام من اختبار مغنية بوليوود للفيروس التاجي الجديد، وتبين أنهم غير مصابين بالفيروس.