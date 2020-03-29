بريانكا شوبرا توضح الأساطير المتعلقة بالوباء مع رئيس منظمة الصحة العالمية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي لم يتم فيه العثور على علاج لـكوفيد 19 حتى الآن ، فقد أودى الوباء بحياة 16،231 على مستوى أكثر من 20000 على مستوى العالم حتى الآن.

في الهند ، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 519 ؛ ومع ذلك ، تم علاج 40 شخصًا حتى الآن بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء الهندي إغلاق كامل على مستوى البلاد يوم الثلاثاء (24 مارس) لمدة ثلاثة أسابيع ، بسبب زيادة عدد الحالات الإيجابية لـ COVID-19 في الهند.

لكن بعض شرائح السكان ما زالت تبحث عن إجابات تتعلق بالوباء. على سبيل المثال ، يريدون أن يعرفوا ما إذا كان الهواء قادر على حمله ، وما إذا كان موسم الصيف القادم سيخفف من تأثير الفيروس.

لتوضيح بعض الأساطير ، شاركت الممثلة بريانكا شوبرا في محادثة مباشرة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس والدكتورة ماريا فان كيرخوف ، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ Covid-19.

شاركت بريانكا المحادثة بأكملها على Instagram مع تعليق: “هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول Covid-19. والآن نحن جميعًا نبحث عن الوضوح. أصدقائي الأطباء في الصحة العالمية WHO الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمحاربة الفيرو يقدموا لنا إجابات مباشرة. “

Advertisements

بدأت ممثلة كوانتيكو الشهيرة جولة سؤال وجواب ، مع أول استفسار من زوجها المغني نيك جوناس.

في حديثها عن صحته الشخصية ، أعرب نيك عن أنه مصاب بداء السكري من النوع الأول ، وأن زوجته مصابة بالربو وسألت عما إذا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرعة ، مع مراعاة ظروفهم الموجودة مسبقًا.

نصح كيركوف كلاهما أن يتخذا الاحتياطات الصحيحة من خلال البقاء في المنزل ، ولفتت أنه يجب على الآخرين الذين ليس لديهم نفس الظروف فعل الشيء نفسه.

ثم انتقلت بريانكا إلى أسئلة أخرى وسألت عما إذا كان الفيروس يتواجد بالجو، ردت عليها كيرخوف لا.

لكنها قالت إن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الأبخرة ، مما يعني أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأسطح. هذا يعني أن المرض يمكن أن ينتقل ببساطة عن طريق لمس سطح مصاب.

وأوضحت أيضًا أنه لوحظ انتشار الفيروس في مناخات مختلفة ، مثل الصين وسنغافورة ، لذا ليس من الواضح ما إذا كان سينتهي في الطقس الدافئ.