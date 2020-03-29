شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم "حنفي الأبهة" و"البصمجية" في أولى حلقات "هزر فزر" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كل من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

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تنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض، وكذلك مع هنا الزاهد التي جمعها بزوجها أحمد فهمي لقطات طريفة في البرنامج.

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.