ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ لحملات تشويه في الأيام الماضية وانتقادات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالتنصل من التبرع لبلاده لمواجهة كورونا، الأمر الذي دفع النقابات الموسيقية في بلاده للوقوف الى جانبه والدفاع عنه.

وأصدرت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، بيانا جاء فيه "في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبّر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضدّه، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه".

وتضامنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، ببيان صحفي آخر أعربت فيه عن استيائها لما يتعرض له الرباعي مؤخرا، وأن له إسهامات خيرية كثيرة على أهل بلده وصناع الموسيقى خاصة ولا ينبغي أن يتعرض لتلك الحملات.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بعدم التبرّع لتونس .. النقابات الموسيقية تنصف صابر الرباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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