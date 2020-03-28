فيديو: يسرا اللوزي خائفة قبل أيام من الولادة من الكورونا وتطلب النصيحة



نشرت الفنانة المصرية الشابة يسرا اللوزي مقطع فيديو عبر حسابها على انستقرام، وجههته للحوامل خصوصا أنها في آخر أيام الحمل، وسألتهن عن التحضيرات الخاصة للولادة وسط ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبدت يسرا في الفيديو متعبة وشاحبة وعلقت عليه: إلى زميلاتي الحوامل...عاملين إيه فى الهم ده؟، وقالت عبر الفيديو: الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين ايه قلقانين من ايه متخيلين ايه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه".

Advertisements

يسرا اللوزي



وتلقت يسرا نصيحة طبية بالبحث عن مستشفى متخصصة في الولادة فقط ولا توجد بها أقسام أخرى، حتى تطمئن لعدم وجود عدوى بالفيروس، بينما عبرت أكثر من متابعة عن رعبهن من الخضوع لجراحة ولادة قيصرية وسط الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.



كما حرصت نجمات الفن اللواتي على دعمها برسائل طمأنة، واكنت آيتن عامر الأولى ومن بعدها كندة علوش وإيمان العاصي وريهام عبد الغفور وندى موسى وجيهان خليل ومها أحمد والفنان أحمد رزق الذي جسد شخصية زوجها في مسلسلها الأخير "بخط الإيد".



