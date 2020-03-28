أكشاي كومار يتبرع بمبلغ ضخم لمنزل للمتحولين جنسيًا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

دائما ما يتقدم نجم بوليوود أكشاي كومار لمساعدة المحتاجين. خلال الفيضان المدمر في آسام العام الماضي، تبرع أكشاي بمبلغ مليون روبية لصندوق إغاثة رئيس الوزراء وحديقة كازيرانجا الوطنية.

مؤخرا، أفادت تقاير أن الممثل ذي القلب الذهبي، قام ببناء بناء منزل لمتحولي الجنس في الهند، وتم نشر هذا النبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعه صورة لأكشاي من داخل المنزل، كما وجه مسئول الحملة الشكر للنجم الكبير.

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أكشاي كومار تبرع بـ 1.5 مليون روبية لمنزل المتحولين جنسيا، وكتب أحد أصدقائه، “أصدقاء كومار والمعجبين، أود أن أشارك أخبارًا جيدة، أكشاي كومار تبرع بـ 1.5 مليون روبية لبناء منزل للمتحولين جنسياً لأول مرة في الهند”.

كما ذكر راغافا لورانس: “نظرًا لأن الجميع يدركون بالفعل أن كورمار قد شرع في مشروعات مختلفة للتعليم، ومنزل للأطفال، والراقصين الطبيين والرياضيين”.

وأضاف “ثقتنا تدخل الآن عامها الخامس عشر. أردنا الاحتفال بهذا العام الخامس عشر من خلال البدء في مشروع جديد لرفع معنويات متحولو الجنس من خلال توفير مأوى لهم”.