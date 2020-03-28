دانا حلبي: أنا مثل الشمس إجباري تنظري إليها.. وما حدا الو علاقة بحياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

باتت تشكل الفنانة دانا حلبي مع مرور الأيام مادة دسمة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يلجأ العديد من الأشخاص إلى متابعة أدق التفاصيل التي تتعلق بحياتها الخاصة والفنية.

وأثارت دانا حلبي جدلا كبيرا بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مؤخرا، وهي ترتدي الحجاب فيما كانت تمسك القرآن الكريم بالمقلوب.

وظهرت في الصورة بالحجاب لأول مرة، وعلقت على المنشور كاتبة :"لا يخذل الله قلبا يتوكل عليه ولا يخذل الله يدا ترفع اليه".

وبعد أن تلقت العديد من التعليقات السلبية من طريقة إمساكها للقرآن بطريقة خاطئة كما اتهمومها خاصة مع طلاء الأظافر على أصبع يديها، ردت دانا بفيديو ظهرت فيه غاضبة على المتنمرين عليها.

وأشارت في المقطع المصور إلى أن صورة الكعبة الشريفة التي رأتها وهي خالية من المصلين أزعجتها فقامت بالصلاة ونشرت الصورة وتساءلت:" مينكن انتوا عم تشككوا بديني وبإسلامي؟".

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وتجدر الإشارة، إلى أن الفنانة اللبنانية دانا حلبي كانت قد أعلنت خطوبتها من خلال صورة نشرتها على صفحتها عبر فيسبوك ظهرت فيها يدها إلى جانب يد خطيبها وهما يرتديان المحابس.

واللافت أن حلبي حرصت على عدم إظهار وجه خطيبها أو ذكر أية تفاصيل عنه، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وتوجهوا لها برسائل التهنئة.

وبقي خطيب دانا مجهول الهوية إلى حين نشرها صورة تجمعها بالممثل السوري عبد المنعم عمايري الذي استطاع أن يكسب قلبها ويقنعها بالارتباط مجددا بعد أن كانت قد تناست هذه الفكرة بانتظار فارس الأحلام الذي سيقدم لها السعادة التي لطالما كانت بحاجة إليها.

كما تحاول دانا أن تعكس روحها المرحة العفوية على الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام غير أنها تُحدث حالة من الجدل والاستغراب بين جمهورها، وكان من بين ذلك ظهورها وهي مرتدية فستانا وطرحة الزفاف، فظن الجمهور أنها تستعد للزواج خلال الأيام المقبلة بعد إعلانها خطوبتها من العمايري.

وكغيرها من الفنانات، تلتزم دانة بالحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في العالم، وكان لها معنا هذا الحوار الذي تحدثت فيه عن يومياتها في ظل هذه الأجواء الصعبة، كما تطرقت إلى حياتها الخاصة.