راغب علامة يشكر الأطقم الطبية اللبنانية المواجهة لـ كورونا

نشر الفنان راغب علامة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

علق راغب علامة علي الفيديو قائلا:«في ظل الظروف الصعبة و العدو الذي هجم علينا وهو كورونا في عندنا ابطال وقفوا بالصف الاول وهم الكادر الطبي لهم مني انا و عائلتي كل التحية و التقدير فهم مثلهم مثل الجيوش التي تدافع عن البلاد».

يذكر ان طرح الفنان راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية، نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

هجوم متبادل بين إعلامية لبنانية وراغب علامة

راغب علامة يرد على حالة الهلع التي تسيطر على لبنان