وفاة ماريا أول "أميرة" في العالم بفيروس "كورونا"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 10:42 مساءً - توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا ( 86 عاماً) بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون أن شثيقته توفيت بسبب مضاعفات الفايروس الذي يهدد العالم.

الأميرة ماريا تيريزا ولدت في باريس عام 1933، وهي من عائلة يذكر أن بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

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وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس، إذ يعاني من أعراض خفيفة ويوجد في الحجر الصحي في منزله، منعزلاً عن زوجته كاميلا التي تأكد خلوها من الفيروس.

وارتفعت الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس إلى 5690 حالة في وقت تحولت فيه البلاد إلى بؤرة جديدة للوباء في أوروبا.