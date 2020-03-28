بالفيديو- وسام حنا عالق في دبي ويصفّق

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني ​وسام حنا​ عن أنه علّق في دبي بعدما اضطرّ للسفر الى هناك من أجل تصوير عمل درامي جديد الى جانب الممثلة اللبنانية جيسي عبدو من إخراج مروان بركات.

ونشر وسام حنا عبر حجسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صرخته من الحجر المنزلي وهو يصفق للطاقم الطبي الذي يحارب فيروس كورونا وينقذ المصابين به وعلّق على الفيديو قائلاً:"‏انا انحجزت دبي .. كنت عم صوّر مسلسل و علقت . بتمنى يلاقولنا طريقة لنرجع . بس من هلق لوقتها كل ليلة بوقف و بودي زقفة بركي بتوصل لبلدي ، حاملة تحية للأبطال. ‏يا رب تخلص هالازمة على خير ‏⁧‫زقفة للابطال‬⁩".

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