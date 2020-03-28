شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: حاسس بالذنب إنى مفتحتش محل فول بالصين كنا ارتاحنا من الحوار ده كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد هنيدي من التريند المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا، والذى يسخر من الوجبات والطعام الذى يتناوله الصينين والذى يعد السبب الرئيسى فى تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن اثبتت الفحوصات الطبية أن "شوربة الخفافيش" هى السر وراء انتشار الفيروس.

ونشر "هنيدى" صورة له من أحد مشاهده في فيلم فول الصين العظيم، الذى جسد فيه دور "طباخ" عبر حسابه بتويتر، وقال ساخراً "حاسس بالذنب إنى ماقعدتش هناك وفتحت مطعم فول، كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله".

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وعلى سياق آخر، كشف اللجنة الصحية الوطنية الصينية عن خروج 74 ألف 971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 81394 وذلك حتى اليوم السبت، بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و74971 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني، بينما تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة، جميعها كانت وافدة من الخارج.