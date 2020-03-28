الأمير هاري يلتقي بالمغني بون جوفي لأغراض خيرية

Mar 28, 2020
أطلق نجم الروك بون جوفي، نسخة جديدة من أغنيته “unbroken”، بالتعاون مع الأمير هاري من أجل دورة الألعاب متعددة الجنسيات المخصصة للعسكريين: المرضى، والجرحى “إنفيكتاس”.
وكان الأمير البريطاني هاري قد زار استوديوهات آبي رود في لندن يوم 28 شباط/فبراير والتقى المغني جون بون جوفي وأفراد من جوقة المحاربين القدامى لتسجيل أغنية لأغراض خيرية.
الامير هاري أسس ألعاب إنفيكتاس في عام 2014 وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء. وقد تم إنتاج هذه الأغنية لإلقاء الضوء على قدامى المحاربين الذين يتعايشون مع اضطراب ما بعد الصدمة.
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