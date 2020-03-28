أول وفاة ملكية بسبب فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الأميرة الإسبانية ​ماريا تيريزا​ عن عمر يناهز الـ 86 عاما، وهي من عائلة بوربون بارما الملكية، يوم أمس الجمعة، بعد إصابتها بفيروس كورونا لتصبح أول فرد من عائلة ملكية حول العالم تفقد حياتها بسبب الفيروس، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون بارما، الأخبار المأساوية

وجاءت وفاة الأميرة ماريا في الوقت الذي تجاوزت فيه الوفيات من الفيروس في إسبانيا 5000 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية عن قرارها سحب 9000 من أجهزة الاختبار الصينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا التي اشترتها مؤخرا مبررة القرار بأنها لا تثق بدقة المعدات التي صنفتها بأنها لا تتجاوز 30 في المئة.

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