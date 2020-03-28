غادة عادل تشارك رامز جلال بطولة فيلم جديد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تم ترشيح الممثلة المصرية غادة عادل، لمشاركة الفنان رامز جلال في بطولة فيلم جديد لا يزال في مرحلة التحضيرات، علماً أنهما سبق واجتمعا في بطولة فيلم “عيال حبيبة” الذي عُرض في عام 2005.
ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل انطلاق العمل خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف لؤي السيد ويجمع في بطولته حمدي الميرغني ويبومي فؤاد ومجموعة من النجوم الشباب، فيما يستمر البحث عن المخرج وباقي فريق العمل.
وعلى جانب أخر، لفتت الفنانة المصرية غادة عادل الأنظار إليها أثناء حضورها احتفالية انطلاق منصة شاهد . نت بشكلها الجديد في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الماضية.
غادة اختارت لها فستان أسود مكشوف من على الصدر، والبطن قليلا، والتقطت عدد من الصور مع الفنان محمد فراج وأحمد داوود، والسيناريست تامر حبيب.
الحفل حضرته أيضا الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري، والمخرج طارق العريان، في أول ظهور له بعد طلاقه من الفنانة أصالة.
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