فيديو وصور: هكذا ستسلي هنا الزاهد المحجورين في منازلهم من فيروس كورونا

بدأت فضائية CBC المصرية العد العكسي لعرض الحلقة الأولى من برنامج الفنانة هنا الزاهد الجديد "هزر فزر" مساء اليوم السبت وغدا الأحد.

وتتوقع القناة بارتفاع نسب المشاهدة مع قرار العزل الصحي المفروض منذ أسبوعين في مصر بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

البرنامج سيعرض فى تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، ويشهد مشاركة عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم زوج هنا الزاهد الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم وشقيقتها ميس حمدان ووفاء عامر ونسرين طافش والراقصة دينا والفنان إدوارد والكوميديان سليمان عيد، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

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كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.

وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.

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