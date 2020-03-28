بعد بث حفلته أون لاين للجمهور.. تامر عاشور : حاولت اشارك بدوري كمطرب

تصدر المطرب تامر عاشور، معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اقامته حفلته الغنائية مساء أمس من خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي.

وجاء قرار تامر عاشور لبث حفله مباشرة، نظرا للظروف

التي تمر بها البلاد من حظر تجوال ، قائلآ في بداية حفلته، ان البث المباشر للحفل جاء لإسعاد المواطنين بعد التزامهم بالجلوس في بيوتهم واتباع التعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتابع، انه كان لابد ان اشارك المواطنين من خلال الفن في منازلهم، وليكن ذلك دورا كمطرب في هذه الأوقات.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تامر عاشور، بعد حفلته خلال البث المباشر والتي تجاوزت الآلاف من المشاهدة عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب.