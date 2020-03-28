إصابة فنان روسي شهير بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أصيب المغني الروسي المخضرم، ​ليف ليشينكو​ ب​فيروس كورونا​، وأعلن عن الأمر مدير أعمال الفنان، أوليغ دميترييف.

وتسبب الفيروس بإصابة ليف بالتهاب رئوي مزدوج.

المصادر الطبية أوردت أن حالة ليف ليشينكو خطيرة، وقد نقل يوم 25 من الشهر الجاري إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "كوموناركا" للمصابين بفيروس كورونا في موسكو، بعد ان انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وشعر بالاختناق.

يذكر أن ليف حاصل على وسام الإنجاز الوطني، وهو معروف بأداء الكثير من أغنيات الحرب، والأفلام الروسية القديمة.

ويعتبر ليف فنان الشعب في روسيا.

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