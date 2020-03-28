هكذ تقضي درة فترة الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة تفاصيل من يومياتها خلال الحجر المنزلي في مصر للوقاية من ​فيروس كورونا​ والمساهمة في الحد من انتشاره.

وأطلت درة بصورة لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال تواجدها بحديقة منزلها وتلتقط سيلفي لها، كما نشرت صورة أخرى مع صديقة لها وشكرتها على تواجدها معها خلال الحجر المنزلي.

يذكر أن آخر أعمال درة في السينما هي فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم والمؤلف يحيى فكري، وهو بطولة أيضاً أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وغيرهم.

وتعاقدت درة مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن".

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