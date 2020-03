الكشف عن سبب العراك بالأيدي بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أن تجري مشادات كلامية بين نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وشقيقته كورتني أمراً معتاداً، ولكن الأمر تطرو إلى عراك بالأيدي والأرجل بينهما، وجاء الامر في حلقة يوم أمس من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians في موسمه الثامن عشر.

وبدأ المشهد بحوار بين كيم وكورتني وكلوي والأخت غير الشقيقة ​كيندل جينر​ عن ​كيلي جينر​ كيف أنها لم تعد تحتمل تكرار السفر إلى باريس للمشاركة في عروض الأزياء.

وعلقت كيم كارداشيان أنها لا تسمح لنفسها بالتأفف مهما وصل وضغط العمل إلى مستويات مرتفعة، وأردفت أن والدتها كريس معتادة على هذا العمل وكلوي وكيم حتى لو كانا مريضتين يتوجهان للعمل، بينما كورتني لا تهتم بهذه الامور، على حد قول كيم.

فتحول المشهد إلى ساحة معكرة بين كيم وكورتني.