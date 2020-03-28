تراند اليوم : يسرا اللوزي: تعبر عن مخاوفها.. لاحتمال إصابتها “بكورونا” أثناء ولادتها

ما زال فيروس كورونا المستجد يؤثر بشكل كبير على صناعة السينما والفن بشكل عام، فلعب دورا كبيرًا في تغيير قواعد بعض الفعاليات، بجانب إلغاء البعض، كما تسبب في حالة من الخوف والقلق والتي انتابت بعض الفنانات الحوامل مثل يسرا اللوزي

عبرت النجمة يسرا اللوزي عن شعورها ببعض التخوف، خاصة مع قرب موعد ولادتها، وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فوجهت سؤالًا لجميع السيدات الحوامل حول قلقهم وشعورهم من تلك الفترة الصعبة.

ونشرت يسرا فيديو عبر حسابها بموقع “انستجرام”، وظهرت عليها علامات الحمل في الشهور الأخيرة بشكل كبير، وقالت: “يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل..

بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين ايه قلقانين من ايه متخيلين ايه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل حبيت أشاركم مخاوفي وأشوف انتو حاسين بإيه وبتفكروا في ايه، إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه في الهم ده”.