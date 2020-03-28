تراند اليوم : بالفيديو.. الليلة “آمال ماهر”: تقدم حفلا أون لاين للجمهور على يوتيوب

تقدم النجمة أمال ماهر، حفلًا على طريقه الـ”أون لاين”، مساء اليوم السبت، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات”يوتيوب”، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك تضامنًا منها مع مبادرة “خليك في البيت”، التي انطلقت منذ أيام قليلة، لحث الجميع على المكوث في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وروجت ماهر للحفل، حيث نشرت البرومو الخاص به، على حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”، وقالت: “شاهدوا حفل #آمال_ماهر بمركز المنارة لألبوم #أصل_الإحساس غدا الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة اليوتيوب #خليك_في_البيت”.

يذكر أن آخر أعمال أمال ماهر، أغنية”ماتسبنيش”، والتي تخطت حاجز الـ6 مليون مشاهدة على موقع”يوتيوب”، كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة “فيولين”، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت عن مبادرة وزارة الثقافة “بين يديك” حيث تم تدشين موقع للوزارة يعمل أون لاين على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل.