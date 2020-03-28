موعد ومكان جنازة الفنان جورج سيدهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري جورج سيدهم، الجمعة 27 مارس، عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

الإعلامية المصرية بوسي شلبي أعلنت عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “الجنازة الأحد 29 مارس الساعه ١٢ ظهرا.. كنيسه العذراء مدينة نصر.. البقاء لله”.

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وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

وعانى في الفترات الأخيرة من انتشار العديد من الشائعات حول وفاته وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.