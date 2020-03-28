شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد الصغير: أنا قاعد فى البيت مذلول ومراتى بتبيعلى الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سعد الصغير فى حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص طالب فيه جمهوره بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا.

وقال سعد الصغير، فى فيديو اختص به ”الخليج 365”، إنه قاعد مذلول فى البيت بسبب ما تتعرض له مصر من انتشار فيرس كورونا الخطير متمنيا من الله أن تزول هذه الأزمة وتعدى على خير قبل حلول شهر رمضان الكريم، مضيفا أن زوجته تقوم ببيع العصير له والشاى فى البيت ويساعدها فى أعمال المنزل.

من ناحية أخرى انتهى سعد الصغير من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد إمبابة" فى أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت بالهرم، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى.

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ويشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.