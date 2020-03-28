شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وريتا ويلسون قصة حب استمرت لعقود حتى إصابتهما بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت النجم العالمى توم هانكس وزوجته النجمة العالمية ريتا ويلسون أن قصة حبهما قادرة على الاستمرار لعقود من الرومانسية فى هوليوود، واستطاعت أن تصمد أمام اختبار الزمن، وهو ما كان يظهر دائما خلال تواجدهما معا فى الحياة اليومية وبالحفلات الكبرى على السجادة الحمراء، وصولا لمرحلة إصابتهما بفيروس كورونا مؤخرا، وظل الزوجان يدعما بعضهما البعض حتي شفائهما معا و كأنهما يرفعا شعار معا بكل الظروف.

ووفقا لممثل Cast Away أكد أن حبه لريتا ويلسون كان الحب من النظرة الأولى بالرغم من عدم لقائهما بعدها لعدة سنوات من رؤيتها لأول مرة.

كان الظهور الأول الرسمى للزوجين ريتا وهانكس عام 1986 وذلك خلال عرض فيلم "the Three Amigos"، ثم خطف الثنائي الأضواء نحوهما في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1987، ومنذ ذلك الحين اعتبر الكثيرون أن هذا الـCOUPLE من أهم وأشهر الأزواج بعالم هوليوود حتى الآن.

تزوج توم وريتا فى 30 أبريل 1988، وبعد 31 عاما مازالت العلاقة فى قوتها، ومنذ عدة سنوات قال توم هانكس لأوبرا وينفرى فى عام 2001: "نجاح علاقت بريتا كانت مسألة توقيت ونضج واستعدادنا لوجود علاقة حميمة حقيقة، عندما تزوجت ريتا ، أعتقد أن هذا يتطلب بعض التغيير من جانبي لن أنكر أن العناية الإلهية كانت جزء مهم جدا في ذلك بدء من العثور على بعضنا البعض ، لكن علاقتنا ليست سحرا ، و كنا دائما نعلم جيدا مهمها حدث اننا سنكون مع بعضنا البعض وسوف نتغلب علي الظروف سويا" .

واليوم نستعرض أجمل اللقطات التي جمعت الزوجين توم هانكس وريتا ويلسون عبر السنين.



بحفل الاوسكار 1987



بحفل الاوسكار 1993



بعد فوزه بالاوسكار 1994



تدعم توم هانكس عام 1989 بحفل الاوسكار



توم هانكس يدعم ريتا ويلسون بعد الكشف عن نجمتها بممشي المشاهير



توم هانكس يكشف عن نجمته بممشي المشاهير عام 1992



توم و ريتا بحفل جولدن جلوب 2020



توم و ريتا عام 1986 بعرض Nothing in Common



خلال لقائمهما مع الاميرة ديانا

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عام 2002



من حفل زواجهما



من ممشي المشاهير



بحفل الاوسكار 1987



بحفل الاوسكار 1993



بعد فوزه بالاوسكار 1994



تدعم توم هانكس عام 1989 بحفل الاوسكار



توم هانكس يدعم ريتا ويلسون بعد الكشف عن نجمتها بممشي المشاهير



توم و ريتا بحفل جولدن جلوب 2020



خلال لقائمهما مع الاميرة ديانا



عام 2002



من حفل زواجهما