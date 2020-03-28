فنانات بالبيجامات في زمن الكورونا!

كتب امير فتحي في السبت 28 مارس 2020 02:51 مساءً - مع فرض حظر التجوال في عدد من البلدان حول العالم والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 أطل العديد من الفنانين بشكل مختلف على متابعيهم.

ومع المكوث في المنزل لفترات طويلة، اصبح من الطبيعي ان تظهر الفنانات بالبيجامة سواءا في صور عادية او حتى في جلسات تصوير.

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وفيما يلي بعض الصور للفنانات نادين نسيب نجيم، نوال الزغبي، ملك قورة و نسرين طافش والتي أطلن بها بالبيجامة.