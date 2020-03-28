فنانات بالبيجامات في زمن الكورونا!

كتب امير فتحي في السبت 28 مارس 2020 02:51 مساءً - مع فرض حظر التجوال في عدد من البلدان حول العالم والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 أطل العديد من الفنانين بشكل مختلف على متابعيهم.
ومع المكوث في المنزل لفترات طويلة، اصبح من الطبيعي ان تظهر الفنانات بالبيجامة سواءا في صور عادية او حتى في جلسات تصوير.
وفيما يلي بعض الصور للفنانات نادين نسيب نجيم، نوال الزغبي، ملك قورة و نسرين طافش والتي أطلن بها بالبيجامة.
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