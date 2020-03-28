وائل كفوري يشارك في حملة “صامدون” ويتحدّى جمهوره

متابعة بتجــــــــرد: وافق النجم اللبناني وائل كفوري على تحدّي الفنانة مي حريري بالتبرع للمحتاجين ضمن حملة “صامدون” التي أطلقتها قناة “الجديد” اللبنانية لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا. وائل كفوري بدوره تحدّى جمهوره بعكس العديد من الفنانين الذين تحدّوا بعضهم البعض. وكانت قناة “الجديد” قد أطلقت حملة “صامدون”، وذلك في مواجهة وباء كورونا بمشاركة عدة جمعيات منها جمعية foodblessed في كسروان جبيل، وحملة دفى في بيروت، وجمعية داليا والتغيير الخيرية في البقاع، وجمعية بنين الخيرية في الجنوب، وجمعية أجيالنا في عكار، وجمعية كلنا لبعض في جبل لبنان، وجمعية كاريتاس في طرابلس. وتهدف حملة صامدون الى تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة ومساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً على كافة الاراضي اللبنانية.

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