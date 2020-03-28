كندة علوش تحتفل بميلادها ببث مباشر مع الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت الفنانة كندة علوش بيوم ميلادها بطريقة مختلفة، حيث قررت أن تحتفل مع متابعيها على تطبيق انستغرام بالمناسبة من خلال بث مباشر بسبب الحجر المنزلي المفروض في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبالفعل احتفلت النجمة السورية مع محبيها بيوم ميلادها وشجعتهم على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس المميت وردت على بعض الأسئلة وتفاعلت مع متابعيها بعفوية.

ونشرت علوش عبر صفحتها على انستغرام منشوراً دعت من خلاله متابعيها لمشاركتتها فرحتها من خلال البث المباشر وعلقت عليه قائلة: “حاطلع لأول مرة لايڤ واحتفل بعيد ميلادي من البيت أونلاين وحيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين (حيطلعو لايڤ من بيتهم ) يعايدوني ويحكولنا شوية اشيا مهضومة ومفيدة جهزوا حالكن وجهزولي الهدايا”.

وكانت علوش قد نشرت على حسابها الخاص بـ”تويتر”، تغريدة وجهت فيها سؤالاً للجمهور، حول الفيديوهات المنتشرة عن فيروس كورونا، حيث كتبت موضحة أن هاتفها المحمول امتلأ بفيديوهات عن كورونا، قائلة: “كم فيديو ومسچ وواتساب بيوصلكن باليوم عن كورونا.. موبايلي صار كلو كورونا”.

يذكر أن علوش تعود للعمل الفني مرة أخرى بعد توقف دام عامين منذ إنجابها ابنتها حياة، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل “إلا أنا”، وتقدم كندة فيه حكاية “ضي القمر” ويعرض عبر قناة dmc.