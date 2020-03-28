ميسي ورونالدو يحاولان التصدي لفيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الأسطورتان الكرويتان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن تقديمهما مبلغ مليوني دولار كمساعدة منهما لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقرر رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي شراء الأجهزة اللازمة لعلاج المصابين بالفيروس بقيمة مليون دولار، كدعم للوحدات الصحية في منطقة ماديرا بمسقط رأسه في البرتغال.

كما وافق النجم البرتغالي على تخفيض راتبه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها ناديه الإيطالي يوفنتوس، بسبب توقف البطولات الكروية، مع زملائه أيضًا في الفريق، من أجل تخفيف العبء عن النادي الذي يعاني نتيجة قلة الموارد، وبذلك سيتخلى رونالدو عن 4 ملايين يورو تقريبا من راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا.

وكانت إيطاليا أوقفت في وقت سابق من مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19"، ولكن مع تحول البلاد تدريجا إلى أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل أكثر من ثمانية آلاف وفاة معلنة، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.

من جهته قدم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وذكر أحد المستشفيات بمدينة برشلونة، على موقع تويتر: "ليو ميسي يقدم تبرعا لمحاربة كوفيد -19 شكرا على التزامك ودعمك ليو".

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن المبلغ الذي تبرع به ميسي، سيتم تقسيمه بين مستشفى المدينة الكتالونية وعدة مستشفيات أخرى في الأرجنتين. وسيساهم هذا التبرع في شراء معدات مثل القفازات، والأقنعة، وأجهزة التنفس.

وكانت تقارير إنجليزية ذكرت أيضا أن مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، تبرع بمليون يورو لكلية الطب في برشلونة.

يذكر أن رونالدو من أعلى النجوم دخلا على الإطلاق حول العالم، حيث يحصل على 118 مليون يورو سنويا بحسب مجلة "فرانس فوتبول" ويعد ثاني أكثر لاعب دخلا فى الموسم الجاري 2019-2020 بعد ليونيل ميسي الذي يصل دخله سنويا إلى 131 مليون يورو.