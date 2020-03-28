شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون كويل يتعهد بتقديم ـ1.3 مليون جنيه إسترلينى للأنشطة المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد الموسيقى الشهير، سايمون كويل، وعضو لجان التحكيم فى برامج مسابقات شهيرة، بالتبرع بـ 1.3 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية التي تضررت بشدة وسط أزمة انتشار وتفشى وباء كورونا المستجد القاتل.

وكشف قطب الموسيقى، 60 عاما، اليوم السبت، أنه "دمر للغاية" لسماع أن المؤسسات الخيرية، مثل نزل Shooting Star للأطفال، تكافح من أجل مواصلة تقديم خدماتها ورعاية الأطفال، بسبب "تأثير الضربة القاضية" للوباء العالمي على الاقتصادات كافة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال سايمون إنه سيتحمل 500.000 جنيه إسترليني من العجز الذي يواجهه Shooting Star، وسيواصل أيضًا تعهداته التي كانت سارية بالفعل تجاه النزل.

وأكد أنه سيتبرع لجمعيات خيرية أخرى، وسيقدم الدعم لجمعيات "إطعام بريطانيا"، وجمعية "إطعام أمريكا".

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واستمر سايمون: "لقد قررت أيضًا مع فريقي في Syco التبرع بـمليون دولار (800 مليون جنيه إسترليني) لتلبية الاحتياجات الفورية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا المتأثرين بهذا الفيروس، وسيتم تقسيم هذا بين جمعيات "إطعام بريطانيا"، و"إطعام أمريكا"،حيث العمل والعيش.

واستمر :" "أنا لا أحب المشاهير يقولون للناس ما يجب القيام به، وأنا أعلم أن هذا هو وقت صعب للغاية بالنسبة للكثيرين ، فى ظل تزايد المخاوف بشأن الأسرة، والصحة، والوظائف، ودفع الرهن العقاري وإطعام أسرهمن إذ أن هذه الأمور هى ما تشغل الكثيرين في طليعة عقولهم".

واستطرد :"ولكن لا يزال هناك أشخاص آخرون في مجال الأعمال التجارية والترفيه ولديهم العديد من الموارد المتاحة، لذا فإنني اليوم أحث هؤلاء الأشخاص على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي الهائل، والمشاركة ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من انتشار الفيروس التاجى".