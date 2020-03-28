تراند اليوم : وصلة غزل بين فنانة سعودية ومنتج خليجي تصل للحديث عن «ليلة الدخلة»



واصل المنتج الخليجي عمر الديني الملقب بـ«مامادو»، إثارة الجدل بنشر فيديوهات غزل بينه وبين الفنانة السعودية ريم عبدالله، والتي وصلت إلى حد الحديث عن «ليلة الدخلة».

ونشرعمر الديني، فيديو جديد يتغزل فيه في الفنانة ريم عبد الله حيث أشاد بما ترتديه وقال «: وش ذا اللبس الزين»، فردت عليه ريم «كأني عروس».

فرد عليها المنتج :«والله مادري وش بتسوين فيه.. بتصير ليلة منيله بستين نيله، وبتصير ليلة خرجة مش ليلة دخلة».

يشار إلى أن ريم لفتت الأنظار بعد ذلك بنشر فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت: "هناك قلوب راقية لا يكتمل مسائي إلا بوجودهم. أنتم روعة المساء"، محققة من خلاله أكثر من 186 ألف مشاهدة.

وعرفت ريم في عام 2006 من خلال ظهورها في الموسم الرابع من مسلسل "طاش ما طاش"، الشهير مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي.

وواصلت مشوارها الفني حيث شاركت بعد ذلك في 30 مسلسلاً. كما ظهرت في فيلم "وجدة" السينمائي للمخرجة هيفاء المنصور في عام 2012.



