تراند اليوم : نجل فنان شهير يثير الجدل بفيديو "غير لائق" مع والدته



أثار خالد، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره فيديو، يستخدم فيه والدته بدلًال من الأثقال الحديدية لأداء التمارين في المنزل.

وكتب خالد تعليقًا على الفيديو الذي نشره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :« جيت بدي اتمرن، بس ما لقيت أوزان… فحملت أمي تمرنت فيها.. تمرنوا بالبيت، ما في شي ما بينحمل يا جماعة»

وفي خلفية الفيديو يُسمع صوت الفنان راغب علامة خلال تشجيعه لابنه الذي قام برفع والدته عدة مرات وهو ممدد على الأرض.

وأثار الفيديو موجة جدل بين المتابعين، ما بين مؤيد ومعجب بما قام به، وما بين مهاجم وناقد له، حيث اعتبر المؤيديون أنه نوع من أنواع تغيير الروتين في المنزل وإسعاد الأسرة، بينما اعتبر آخرون أن ما قام به مع والدته مخل وكان الولى له عدم نشر هذا الفيديو للعامة.