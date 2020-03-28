وفاة مذيعة مغربية بعد إصابتها بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت المذيعة المغربية ​ليلى طرزايم​ نتيجة إصابتها ب​فيروس كورونا​ في مستشفى مولاي عبدالله بسلا بالمغرب، وعمد عدد من زملائها الإعلاميين إلى نعيها معربين عن حزنهم الشديد.

وكان من بينهم الاعلامي الاردني إبرهيم بدر مذيع قناة "العربية" والذي كان عمل مع ليلى سابقاً، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة "ميدي1 تيفي" بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

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