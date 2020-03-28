معلومات تنشر لأوّل مرّة عن أغنية كارول سماحة “مش هعيش”.. هذا ما كشفه الملحن اسلام زكي

متابعة بتجــــــــرد: تحصد النجمة اللبنانية كارول سماحة في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “مش هعيش” التي طرحت الكليب الخاص بها منذ أسبوع تقريبًا عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.

ملحن الأغنية اسلام زكي، كشف في لقاء خاص مع برنامج “The Insider بالعربي”، أن الأغنية كانت تحمل اسمًا مختلفًا حين كتب كلماتها الشاعر المصري أمير طعيمه في البداية، حيث كان اسمها “سجن القلق”، إلاّ أن كارول فضّلت أن تستبدله باسم “مش هعيش” ليكون أقرب إلى أذن المستمع.

وتخطى كليب أغنية “مش هعيش” النصف مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.